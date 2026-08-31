МО: Румыния не получала сигналов о выводе американских войск

Румыния не получала сигналов о выводе американских войск Фото: REUTERS.

Министерство обороны Румынии не получало уведомлений от США о выводе американских войск. Об этом заявил врио министра Раду Мируцэ в интервью изданию Digi24.

«В настоящее время на уровне министерства обороны нет признаков того, что американские войска покинут Румынию», — резюмировал военоначальник.

До этого стало известно, что США планируют свернуть присутствие своих военных на союзных территориях. Отмечается, что в Вашингтоне заявили об уходе с некоторых военных баз Европы.

Ранее KP.RU рассказал, что Румыния — одна из немногих стран Европы, которая была не против размещения американских военных на своей территории для проведения операции на Ближнем Востоке. В Румынии должны были разместить заправщики для самолетов США.