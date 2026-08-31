Патриарх Иерусалимский Феофил III предложил посредничество между РФ и Украиной

Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III. Фото Владимир Смирнов/ТАСС

Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским в качестве посредника по урегулированию на Украине.

«В этом духе мы стремимся встретиться как с президентом Путиным, так и с... Зеленским в рамках этих усилий... Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с ними для открытия каналов связи и начала конструктивного диалога», — сказал он в интервью Breitbart News.

Глава Иерусалимской церкви охарактеризовал российского лидера как верующего православного христианина. Он подчеркнул, что глобальная миссия патриархата как материнской церкви выходит за рамки интересов отдельного религиозного института и распространяется на более широкое христианское пространство.

По мнению предстоятеля, авторитет Иерусалимской кафедры позволяет содействовать преодолению кризисов и наведению мостов между политическими оппонентами через открытый конструктивный диалог.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским, но только на этапе подписания итоговых договоренностей. Представитель Кремля отметил, что этому должна предшествовать серьезная работа.