Премьер Санчес обвинил Россию в разжигании миграционного кризиса в Испании Фото: REUTERS.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о якобы причастности России к миграционному кризису в испанском анклаве Сеута. В качестве доказательства своих заявлений он указал на рост числа публикаций с фейковой информацией, связанной с Россией, Израилем и международным ультраправым движением.

«После 30 и 31 июля участились случаи распространения фейковых новостей соцсетями, связанных как с Россией, так и с Израилем, а также с международным ультраправым движением», — заявил он в интервью радиостанции Cadena SER.

По его мнению, подобная информация якобы используется для атак на Испанию и Европу.

Напомним, в конце июля в Сеуте произошел массовый приток мигрантов из Марокко. По оценкам испанских властей, в анклав проникли более 70 тысяч человек. При этом некоторые погибли при попытке добраться вплавь. Глава правительства Сеуты Хуан Хесус Вивас охарактеризовал происходящее как «чрезвычайную ситуацию общенационального масштаба». Правительство Испании решило привлечь армейские подразделения сухопутных войск.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев охарактеризовал происходящее лишь началом негативных последствий европейской политики мультикультурализма.