Рособрнадзор вынес предостережения девяти вузам Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рособрнадзор направил официальные предостережения девяти российским высшим учебным заведениям. Ведомство потребовало от них неукоснительно соблюдать образовательное законодательство и устранить возможные нарушения. Об этом сообщает в канале ведомства в мессенджере «Макс».

В сообщении надзорного органа уточняется, что речь идет о мерах в рамках федерального государственного контроля в сфере образования. Руководителям вузов предложили принять конкретные шаги для обеспечения всех обязательных требований.

Предостережения получили сразу несколько известных учебных заведений из разных регионов страны. В их числе оказались Московский университет имени А.С. Грибоедова и Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе. Также в список попали Тюменский индустриальный университет и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича.

Все они теперь должны в установленный срок отреагировать на замечания проверяющих. В ведомстве подчеркнули, что подобные меры носят профилактический характер.

Стоит отметить, что это уже не первое масштабное предупреждение в этом году. В начале августа Рособрнадзор уже выносил аналогичные предостережения 19 российским университетам.