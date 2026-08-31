Дроны будут следить за всеми, кто нарушает закон в полях и на участках: план уже подготовлен Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотники помогут выявлять нарушения на полях и земельных участках в России. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума.

Минтранс совместно с Минэкономразвития развивает применение БПЛА для государственного контроля и надзора. Работа ведется по поручениям президента и правительства России.

Для использования беспилотников готовится единая система их идентификации. Кроме того, разработаны изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят учитывать пространственные данные с дронов при фиксации нарушений земельного законодательства.

«Более того, мы разработали проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который позволит фиксировать нарушения, например, в сфере земельного надзора, на основе пространственных данных, полученных с БПЛА», — сказал Никитин.

По словам министра, нормативная и технологическая база для применения беспилотников в государственном контроле сейчас активно формируется.

Ранее в Калининградской области беспилотники выявили неиспользуемые сельскохозяйственные земли общей площадью 15 гектаров. Во время обследования специалисты Россельхознадзора установили, что участки зарастают сорняками и кустарником, а признаков сельскохозяйственной деятельности на них нет. Правообладателю объявили предостережение.