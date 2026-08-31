Участие в ВЭФ-2026 подтвердили представители 80 стран Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Международный состав участников Восточного экономического форума в этом году оказался рекордно широким. Свое присутствие на мероприятии, которое пройдет во Владивостоке, официально подтвердили делегаты из 80 государств. Информацию об этом предоставила пресс-служба организационного комитета форума.

Советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков объяснил такой высокий интерес к площадке. Он отметил, что в условиях усложнения международных связей и отмены старых правил особую ценность приобретает сотрудничество на основе дружбы и уважения. По его словам, Россия зарекомендовала себя как надежный партнер, и активность гостей является прямым подтверждением этого факта.

Среди прибывающих делегаций представлены страны с самыми разными экономическими укладами и подходами к развитию. Это, как подчеркнул Кобяков, создает отличную почву для открытого диалога по широкому кругу вопросов. В центре обсуждения окажутся темы торговли, инвестиционных проектов, а также технологического и логистического взаимодействия.

Сам форум пройдет с 1 по 4 сентября и традиционно разместится на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Ключевой темой этого года заявлено развитие Дальнего Востока, направленное на благо людей. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс, а поддержку ему оказывает российское правительство. «Комсомольская правда» опубликовала спецвыпуск «Дальневосточный прорыв» к ВЭФ-2026.