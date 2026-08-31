Песков одной фразой ответил Европе с ее сомнениями из-за выборов в России: «Дело десятое» Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Признание или непризнание европейскими странами результатов выборов в России имеет второстепенное значение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

Поводом для разговора стала информация Службы внешней разведки России о планах европейских структур помешать проведению выборов в Госдуму. Песков выразил уверенность, что подобные попытки не принесут результата.

«Признают европейцы наши выборы или нет — дело десятое», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва имеет достаточный опыт противодействия подобным действиям. Необходимые структуры будут принимать меры для обеспечения нормального проведения голосования.

«Что касается провокационных устремлений, они были, есть и будут. Нам в этом плане опыта не занимать. Поэтому все, кому должно, будут принимать необходимые меры», — добавил пресс-секретарь президента.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.

Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что западные неправительственные организации пытаются дестабилизировать обстановку в России перед сентябрьскими выборами. По его словам, зарубежные структуры финансируют проекты, направленные на дискредитацию избирательного процесса и создание протестной активности.