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НовостиВ мире31 августа 2026 11:02

«Финляндия будет обезглавлена»: на Западе рассказали о проблеме, которую власти скандинавских стран создали сами

Малинен: Скандинавским странам грозит уничтожение из-за антироссийской позиции
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Людмила МИТРОХИНА
«Финляндия будет обезглавлена»: на Западе рассказали о проблеме, которую власти скандинавских стран создали сами Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

«Финляндия будет обезглавлена»: на Западе рассказали о проблеме, которую власти скандинавских стран создали сами Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

На Западе предупредили скандинавские страны об опасности, к которой привели власти этих же республик. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен считает, что военная риторика стран НАТО ни к чему хорошему не приведет. Об этом он рассказал в своем аккаунте соцсети X.

«Лидерам скандинавских стран сейчас необходимо дистанцироваться от военной риторики. Мы будем на передовой в любой войне НАТО против России. (Президент РФ Владимир — прим. ред.) Путин ясно дал понять, проведя две имитации ядерных бомбардировок, что в такой войне Стокгольм будет подвергнут ядерной бомбардировке. Финляндия будет обезглавлена», — резюмировал профессор Хельсинского университета.

Напомним, в Москве не раз говорили, что РФ не предоставляет угрозы для НАТО и Европы. Лидеры ЕС сами пропагандируют военную риторику и идут по пути милитаризации. Власти России вынуждены подготовиться к ответу, если европейские политики перейдут черту.