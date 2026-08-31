ЦБ заявил о стремлении поддерживать уровень инфляции близким к 4% Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский Центробанк намерен удерживать годовую инфляцию на отметке, приближенной к 4 процентам. В перспективе регулятор не исключает возможности пересмотра этого ориентира в сторону понижения, но решение будет приниматься только после тщательной оценки всех экономических условий. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

В Центробанке отметили, что бюджетная политика страны остается значимым фактором для экономики в любом из будущих сценариев. Ее влияние будет прослеживаться вне зависимости от внешних условий или динамики рынков, подчеркнули в ведомстве.

По данным опроса, проведенного по заказу регулятора, в августе текущего года инфляционные ожидания россиян заметно снизились. Показатель уменьшился с 14,7 до 13,7 процента.

Снижение зафиксировали сразу в двух группах населения: у граждан, имеющих сбережения, и у тех, кто копилками не располагает. В Банке России добавили, что, несмотря на позитивную динамику, текущий уровень ожиданий все еще остается повышенным и соответствует диапазону значений, который наблюдался в 2024–2025 годах.