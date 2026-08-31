На концерте Басты мужчину заподозрили в измене Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина, которого пользователи соцсетей заподозрили в измене после попадания в «камеру поцелуев» на концерте Басты, оказался не женат. Об этом он сам рассказал РЕН ТВ.

История произошла во время концерта в «Лужниках». Установленная в зале камера выбирала пары среди зрителей и выводила их на большой экран. Когда в кадре оказались мужчина и его спутница, он отказался обнимать и целовать девушку.

Ролик быстро разошелся по соцсетям. Пользователи предположили, что мужчина мог прийти на концерт с любовницей и испугался публичности из-за жены. Одна из блогерш утверждала, что ее видео набрало около миллиона просмотров, после чего ей якобы начали писать с угрозами и требовать удалить запись.

Однако герой ролика опроверг возникшую версию. Мужчину зовут Андрей, он сообщил РЕН ТВ, что не состоит в браке, а находившаяся рядом девушка является его подругой. Таким образом, предположения пользователей об измене подтверждения не получили.

Ситуацию в соцсетях сравнивали со скандалом на концерте Coldplay в США. Тогда камера показала женатого гендиректора компании Astronomer Энди Байрона, обнимавшего директора по персоналу Кристин Кэбот. После того как запись стала вирусной, Байрон ушел с поста руководителя компании. Совет директоров Astronomer принял его отставку и начал поиски нового гендиректора.