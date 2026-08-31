После наводнения в Непале пропали без вести около 4,2 тысячи человек Фото: REUTERS.

В Непале после наводнения пропали без вести около 4200 человек. Об этом сообщает МИД республики.

«Около 4200 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести», — говорится в сообщении от дипмиссии на официальном сайте.

Напомним, наводнение в северных районах Непала произошло утром среды, 26 августа, из-за мощного потока воды с китайской стороны в реку Бхоте-Коши после землетрясения и оползня. Погибло 919 человек.

Российский МИД внимательно следит за сообщениями о россиянах, которые могли пострадать из-за удара стихии. В российском дипломатическом ведомстве отметили, что судьба по крайней мере девятерых граждан РФ остается неизвестной. До этого стало известно о спасении двух россиянок, которые во время селевого потока находились в автобусе. Они направлялись домой после путешествия по Непалу.