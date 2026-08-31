Скандал из-за сексуализированных подарков на детском празднике вспыхнул в Вене. Фото: Aleksey Smyshlyaev/ Global Look Press

В Венской ратуше на детском мероприятии Wienopolis разгорелся громкий скандал. Участникам в возрасте от 8 до 13 лет вручили фруктовый лед, на упаковках которого красовались двусмысленные фразы вроде «Соси свою штуку» и «Только твердое приносит удовольствие». Инцидент вскрылся после жалобы одной из матерей и мгновенно попал в заголовки австрийских СМИ. Об этом пишет Bild.

Организаторы из молодежного союза WienXtra публично извинились за случившееся. По их словам, пикантную партию собирались убрать заблаговременно, но из-за сбоя в финале праздника угощение все же попало к детям. Ведомство пообещало пересмотреть регламенты закупок, подчеркнув, что безопасность и защита несовершеннолетних остаются их безусловным приоритетом.

Происшествие вызвало резкую политическую реакцию. Венское отделение Австрийской народной партии потребовало от властей детальных объяснений, а правая партия FPÖ охарактеризовала случившееся как отвратительный скандал, требующий жестких оргвыводов.

Ранее в Европе возник другой скандал с детскими подарками. Европейские политики решили обвинить Россию в том, что якобы из-за ее действий дети в ЕС остаются без рождественских подарков.