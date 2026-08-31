Почему зрелые женщины предпочитают мужчин младше: мнение эксперта

Психолог Грекова: Женщины в современных реалиях предпочитают мужчин помладше Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Женщины в современных реалиях могут предпочитать отношения с мужчинами, которые младше их на 5-10 лет. Об этом РИАМО рассказала клинический психолог Ирина Грекова.

По словам специалиста, сейчас взгляд на гендерные роли очень изменился. Современные женщины не ищут патриархального мужчину. На первое место встает тот факт, чтобы ее партнер не относился к успешности девушки и финансовой состоятельности, как к угрозе своей главенствующей роли.

«Мужчина помладше может не иметь репродуктивных проблем и детей от предыдущих отношений, может вообще не быть ранее в браке и с удовольствием желать вступить в него. И женщина может спокойно планировать свою семью без всех рисков, которые связаны с прошлым мужчины. Темперамент, современные интересы, легкость на подъем, совпадение физиологических потребностей - пик женского либидо наступает позже, чем у мужчин. Если мужчина моложе, то совместимость гораздо более высока», - отметила Грекова.

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