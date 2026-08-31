Губернатор Приамурья Василий Орлов: Строящаяся дамба во Владимировке уже показала свою эффективность

Фото: пресс-служба Правительства Амурской области.

Глава Амурской области Василий Орлов совершил рабочую поездку на стройплощадку в селе Владимировка, где возводится дамба. Степень готовности берегозащитного сооружения на сегодняшний день оценивается в девяносто процентов. Хотя финальная сдача объекта по условиям контракта запланирована на следующий год, практическую эффективность дамба продемонстрировала уже нынешним летом. В разгар паводкового сезона искусственная преграда ослабила угрозу затопления жилых домов населенного пункта.

В настоящий момент строительство сосредоточено на двух направлениях: ведется укрепление нижней части склона насыпи и установка водоотводящих лотков. Параллельно на объект доставляют скальные грунты и инертные материалы, необходимых для финальных этапов работ.

Руководитель проекта, возглавляющий подразделение «Зея» АО «Бамтоннельстрой-Мост», Эдуард Давыдов, доложил губернатору о текущей ситуации.

«На сегодняшний день готовность объекта составляет 90%, дамба сформирована и видим, что она уже работает. Семь железобетонных труб, предусмотренных конструкцией дамбы, установлены и не позволяют воде зайти во Владимировку. Сейчас на объекте трудится 73 человека и 23 единицы техники», – рассказал Эдуард Давыдов.

Общая протяженность защитного периметра во Владимировке составит 8600 погонных метров, образуя вокруг села кольцо. Инженерное сооружение отличается высоким классом надежности. Конструкция представляет собой многослойный «пирог» из песка, камня и современных геокомпозитных материалов. В зависимости от рельефа местности высота насыпи варьируется и в отдельных точках достигает семи метров, при этом ширина гребня также составляет около семи метров.

Губернатор Василий Орлов, комментируя итоги визита, подчеркнул, что подрядчики заверяют о практически полной готовности объекта, и в следующем году планируется официально ввести его в эксплуатацию.

«В этом году у нас напряженная ситуация с водностью рек и видим, что дамба во Владимировке со своей задачей уже справляется, она снизила риски подтопления села. Мы внимательно следим за тем, как сооружение себя показывает в деле. Владимировская дамба – проект дорогостоящий и масштабный. На его реализацию из федерального и областного бюджетов было выделено почти восемь миллиардов рублей», - обратил внимание губернатор.

В заключение Василий Орлов акцентировал, что в фокусе внимания властей остается строительство аналогичных защитных объектов в других населенных пунктах региона. Старт этих работ напрямую связан с привлечением финансирования. Поэтому правительство региона ведет активный диалог с Министерством природных ресурсов России для решения финансовых вопросов.