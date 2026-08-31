Как пожилому вернуть четкое зрение: советы офтальмолога

Важно честно рассказать о возможных рисках и особенностях восстановления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С возрастом проблемы со зрением не обязательно означают, что человеку придется навсегда отказаться от четкого зрения без очков. Врач-офтальмолог, офтальмохирург, профессор, доктор медицинских наук Игорь Азнаурян рассказал, как подготовить пожилого человека к лазерной коррекции и помочь ему справиться со страхами. Об этом пишет ОТР.

«Главное правило: покажите близкому человеку, что вы не пытаетесь его «заставить» или избавиться от хлопот. Вы на его стороне, вы переживаете за качество его жизни и хотите помочь ему принять взвешенное, безопасное и комфортное решение», – поделился врач.

По словам специалиста, перед процедурой пациенту проводят подробное обследование и оценивают состояние роговицы, хрусталика, сетчатки и внутриглазное давление. При этом возраст сам по себе не всегда является противопоказанием к лазерной коррекции.

Важно честно рассказать о возможных рисках и особенностях восстановления, а окончательное решение принимать после консультации с врачом. При возрастных изменениях хрусталика лазерная коррекция также может не решить проблему зрения вблизи, поэтому специалист должен подобрать подходящий метод лечения.

Ранее сайт KP.RU писал, что делать перед коррекцией зрения и от чего стоит отказаться. Перед лазерной коррекцией рекомендуется не носить мягкие контактные линзы две недели.