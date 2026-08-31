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НовостиВ мире31 августа 2026 12:05

Украинский бизнесмен Ермолаев рассказал о деталях покушения в Монако

Ермолаев обвинил украинскую разведку в покушении на него в Монако
Людмила МИТРОХИНА
Вадим Ермолаев. Фото: vadymiermolaiev.info

Вадим Ермолаев. Фото: vadymiermolaiev.info

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев заявил, что в покушении на него в Монако использовалась редкая взрывчатка, доступная только главному управлению разведки минобороны Украины. О деталях преступления предприниматель рассказал в беседе с журналистами издания «Украинская правда».

«Взрывчатка была очень редкой. Из общедоступных источников известно, что у обычных военных такой взрывчатки нет, а в ГУР она есть», — резюмировал украинский бизнесмен.

Ермолаев подчеркнул, что применялось жидкое взрывчатое вещество. По его словам, взрывчатку привезли именно с Украины. Также Ермолаев отметил, что ему кажется, преступник действовал не в одиночку. Он подчеркнул, что якобы к его покушению причастен сотрудник ГУР Владислав Реут.

Ранее KP.RU рассказал, что Ермолаев уже высказывался на тему своего покушения. Он подчеркнул, что знает, где искать заказчиков преступления против него.