Вячеслав Володин дал старт строительству высокотехнологичного завода в Саратове Фото: пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

В Саратове дан официальный старт строительству нового высокотехнологичного завода. Предприятие появится на территории Столыпинского индустриального парка и будет специализироваться на выпуске раздаточных коробок нового поколения для грузового транспорта. Информацией об этом поделился председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Речь идет о производстве ключевого элемента трансмиссий, который необходим для сборки отечественных машин марок «КАМАЗ», «МАЗ» и «УРАЛ». Кроме того, продукцию планируют поставлять на международные рынки, что укрепит экспортный потенциал страны. Мощности нового объекта рассчитаны на выпуск до 30 тысяч таких коробок ежегодно.

По словам Вячеслава Володина, это предприятие станет уникальным для России, поскольку не имеет аналогов в стране по уровню оснащения. Завод будет полностью роботизированным, с интеллектуальным управлением всеми производственными циклами. Также внедрят современные системы автоматизации, встроенный контроль качества и «умную» логистику.

Особое внимание уделят экологичности нового производства, что соответствует современным стандартам. Возведение завода даст мощный импульс развитию экономики региона, а также создаст сотни дополнительных рабочих мест. Параллельно со стройкой планируют запустить программы подготовки кадров, базой для которых станет Политехнический колледж — Лицей-интернат № 64.

Строительство цифрового завода станет важным шагом в укреплении технологической независимости страны в области автокомпонентов. Реализация проекта рассчитана на несколько лет, но уже сейчас понятно, что он изменит облик промышленности Саратовской области. Местные власти и инвесторы возлагают на это начинание большие надежды.

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