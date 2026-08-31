Бельгия хочет разблокировать замороженные российские активы? Учрежден специальный орган Фото: REUTERS.

Бельгия с декабря 2023 года передала полномочия по финансовым санкциям ЕС национальному казначейству. Разблокировка замороженных активов будет осуществляться по решению министра финансов или его представителя. Об этом говорится в соответствующем указе.

"Королевский указ от 12 декабря 2023 года, определяющий компетентный орган в отношении задач в рамках ограничительных мер в финансовой сфере… подтверждается с эффектом с 18 декабря 2023 года", — отмечается в документе по разблокировке замороженных российских активов.

Министр финансов Бельгии или его представитель решает, удовлетворять или отклонять запросы на исключения из санкций, разблокировку активов и проведение транзакций. Для разблокировки замороженных в Бельгии активов нужно подать запрос в Генеральную администрацию казначейства, которая рассматривает заявление и документы.

Напомним, в Кремле заморозку российских активов назвали неправомерной. А изъятие денежных средств — банальным воровством. Но президент РФ Владимир Путин отметил, что власти ЕС пока не дошли до этого шага. Однако, если они перейдут черту, то столкнуться с последствиями.