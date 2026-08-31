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НовостиВ мире31 августа 2026 12:13

Бельгия хочет разблокировать замороженные российские активы? Учрежден специальный орган

Бельгия создала орган для разблокировки замороженных активов
Людмила МИТРОХИНА
Бельгия хочет разблокировать замороженные российские активы? Учрежден специальный орган

Бельгия хочет разблокировать замороженные российские активы? Учрежден специальный орган

Фото: REUTERS.

Бельгия с декабря 2023 года передала полномочия по финансовым санкциям ЕС национальному казначейству. Разблокировка замороженных активов будет осуществляться по решению министра финансов или его представителя. Об этом говорится в соответствующем указе.

"Королевский указ от 12 декабря 2023 года, определяющий компетентный орган в отношении задач в рамках ограничительных мер в финансовой сфере… подтверждается с эффектом с 18 декабря 2023 года", — отмечается в документе по разблокировке замороженных российских активов.

Министр финансов Бельгии или его представитель решает, удовлетворять или отклонять запросы на исключения из санкций, разблокировку активов и проведение транзакций. Для разблокировки замороженных в Бельгии активов нужно подать запрос в Генеральную администрацию казначейства, которая рассматривает заявление и документы.

Напомним, в Кремле заморозку российских активов назвали неправомерной. А изъятие денежных средств — банальным воровством. Но президент РФ Владимир Путин отметил, что власти ЕС пока не дошли до этого шага. Однако, если они перейдут черту, то столкнуться с последствиями.