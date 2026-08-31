Врач назвала шесть поводов сходить к генетику до беременности

Поводом для консультации могут стать наследственные заболевания у родственников. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

При планировании беременности есть ситуации, когда будущим родителям не стоит ограничиваться стандартными обследованиями. Врач-генетик Анна Серова рассказала, в каких случаях проверить генетические риски лучше еще до зачатия. Об этом пишет Life.ru.

«Оптимально обращаться к генетику не тогда, когда беременность уже наступила и появились тревожные результаты обследований, а при наличии факторов риска – еще на этапе ее планирования», – отметила Серова.

Поводом для консультации могут стать наследственные заболевания у родственников, рождение ребенка с врожденными пороками или тяжелой болезнью, а также две и более потери беременности. Обратиться к специалисту также стоит парам, состоящим в близком родстве.

Еще одна причина проверить риски – наличие генетического заболевания или патогенной мутации у одного из будущих родителей, возрастные факторы и повторные неудачи ЭКО. При этом генетическое обследование не всегда означает большое количество анализов. Врач подбирает их в зависимости от конкретной ситуации.

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