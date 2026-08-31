Путин прибыл в Бишкек: российского лидера в Киргизии встретили сладостями и подарками

Владимир Путин в аэропорту Бишкека попробовал боорсок с медом Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин ранее прибыл с государственным визитом в столицу Киргизии Бишкек, где будет проходить саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В аэропорту российского лидера встретили боорсоком с медом (традиционное блюдо из обжаренных во фритюре кусочков теста, пропитанных медовым сиропом), также ему преподнесли в подарок игрушечного барса.

Впереди главу государства ожидает серия двусторонних встреч.

Как писал сайт KP.RU, после прибытия в Бишкек отправился на первую встречу в рамках саммита ШОС с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на полях ШОС Путин помимо китайского лидера встретится с премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, иранским коллегой Масудом Пезешкианом, турецким президентом Реджепом Эрдоганом и премьером Армении Николом Пашиняном.