Водителя маршрутки, сбившего пятерых пешеходов, задержали в Туве Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Туве задержали водителя маршрутного автобуса, сбившего в Кызыле пятерых пешеходов. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике.

Мужчине предъявили обвинение по двум статьям УК РФ. Первая предусматривает ответственность за нарушение ПДД лицом, не имеющим права управления транспортным средством, которое по неосторожности повлекло смерть человека. Вторая касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, также повлекшего смерть.

«Следственными органами СК России по Республике Тыва водителю маршрутного автобуса предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. „в“ ч. 4 ст. 264 и п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ. <…> Водитель задержан», — сообщили в ведомстве.

Один из пострадавших в результате наезда скончался. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Кызыле маршрутная «Газель» сбила пятерых человек на регулируемом пешеходном переходе. Среди пострадавших были трое детей. По предварительным данным, автобус проехал на запрещающий сигнал светофора, тогда как пешеходы переходили дорогу на разрешающий. Водитель позднее заявил, что во время движения ему стало плохо и он не справился с управлением.