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НовостиВ мире31 августа 2026 12:30

"Изворотливый хитрый лис": Финский военкор дал жесткую характеристику Стуббу-разрушителю

Военкор Хейсканен назвал Стубба изворотливым лисом из-за политики к России
Сергей ГАПЧУК
Военкор Хейсканен назвал Стубба изворотливым лисом из-за политики к России

Военкор Хейсканен назвал Стубба изворотливым лисом из-за политики к России

Фото: REUTERS.

Финский общественник и военкор Кости Хейсканен заявил журналистам, что президент Финляндии Александр Стубб - изворотливый лис из-за его весьма противоречивой политики в отношении России.

"Александр Стубб на самом деле очень изворотливый и хитрый лис", - сказал он, пояснив, что Стубб то высказывается враждебно по отношению к Москве, то выступает за переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

По словам военкора, финский президент мог бы войти в историю как Александр-созидатель, но из-за антироссийского курса и поддержки киевского режима ему больше подходит прозвище Александр-разрушитель.

Как писал сайт KP.RU, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко охарактеризовал Стубба после слов финского президента, что удары по складам Wildberries могут якобы привести к поражению России.

Политик назвал Стубба моральным уродом и дураком, а также усомнился в его профессиональной компетенции. По словам зампредседателя Совбеза, Стубб нисколько не изменился со времен работы главой МИД Финляндии.