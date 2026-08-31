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НовостиВ мире31 августа 2026 12:35

Турция контактирует с РФ и Украиной по безопасности судоходства в Черном море

Фидан сообщил о диалоге Турции с Россией и Украиной по вопросам безопасности судоходства
Вениамин ЗАХАРОВ
Турция контактирует с РФ и Украиной по безопасности судоходства в Черном море

Турция контактирует с РФ и Украиной по безопасности судоходства в Черном море

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Турция находится в контакте с Россией и Украиной по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По его словам, обеспечение безопасности судоходства остается большой проблемой не только для Черного моря, но и для глобальной продовольственной безопасности.

"Мы поддерживаем связь с обеими сторонами по этому вопросу. Мы, как и в прошлом, работаем над заключением еще одного соглашения, аналогичного зерновой сделке, если возникнут необходимые условия", - сказал Фидан.

Ранее МИД Турции вызвало в дипведомство посла Украины в Анкаре Наримана Джелялова в связи с обстрелом турецкого судна Вооружёнными силами Украины в Черном море.

Сообщалось, что неделей ранее у Туапсе подвергся удару Lider Bordo Mavi, а спустя день - судно Lider Kocatepe, которое шло на помощь первому. Грузовой паром подвергся атаке трех украинских дронов в Черном море.