Google не хочет оставлять российский рынок: что планирует американский IT-гигант

Компания Google хочет зарегистрировать восемь товарных знаков в России Фото: REUTERS.

Американская IT-корпорация Google подала заявки на регистрацию в РФ восьми товарных знаков, в том числе логотипы Gmail, Google Meet и Google Drive. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

По данным агенства, заявки на оформление товарных знаков: логотипы Google Meet, Gmail, Google Keep, Google Drive, Google Forms, Google Chat, Google Cloud и Magic Pointer, поступили в ведомство в августе этого года. Заявителем указана компания "Гугл ЭлЭлСи".

Как писал сайт KP.RU, 12 августа суд в Москве назначил компании Google LLC административный штраф в размере 7,6 млн рублей за отказ удалить из магазина Google Play запрещенные в России материалы и приложения.

В начале июня бельгийский суд заморозил активы Google Belgium на сумму 115 млн евро (около 9,8 млрд рублей) по иску российского ООО "Гугл".

Напомним, после февраля 2022 года Google прекратила коммерческую дятельность и закрыла официальное представительство в России.