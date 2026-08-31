В Непале лишь один каркасный дом пережил наводнение и прославился на весь мир: в чем секрет Фото: REUTERS.

В Непале бирюзовый дом стал символом стойкости после наводнения, выдержав потоки воды, грязи, льда и камней. Об этом пишет Independent. Позже инженеры рассказали, как строению удалось удержать разгул стихии.

Во время наводнения семья из шести человек укрывалась на верхних этажах дома. В семье были Пракаш Пандей Пьякурел с женой, двое детей и пожилые родители. Супруги успели добежать до дома, их семилетний сын уже был в безопасности в школе.

Семья провела два часа в здании под обломками. Один из родственников вывесил красный флаг для спасательного вертолета. Дом, прозванный «чудо-домом», выдержал удар благодаря прочной железобетонной конструкции, в отличие от соседних построек.

Ранее KP.RU рассказал о последних новостях о наводнении в Непале. Аналитики издания подвели итог катастрофы и рассказали о погибших и пропавших без вести.