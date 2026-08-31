Число пропавших после крушения катамарана у Северного Кипра достигло 20 Фото: REUTERS.

Пассажирский паром с 267 пассажирами на борту потерпел крушение у берегов Турецкой Республики Северного Кипра. Трагедия произошла рано утром в воскресенье по пути из порта Кирении в турецкий порт Таску. Как уточнили местные власти, число пропавших без вести выросло до 20 человек. 239 удалось спасти.

"Поисково-спасательные работы в районе морского происшествия продолжаются без остановки во взаимодействии с Турцией. К настоящему времени спасены 239 пассажиров судна, 8 человек погибли, 20 считаются пропавшими, их поиски продолжаются", - заявил премьер-министр непризнанной республики Унал Устель в эфире телеканала TRT Haber.

Указано, что паром-катамаран начал набирать воду из-за высоких волн, поднявшихся в ходе начавшегося шторма. В результате корабль полностью ушёл на дно.

Ранее KP.RU сообщил, что среди погибших при крушении парома Filo Jet была гражданка России. Причины катастрофы пока не названы, но выжившие сообщают о пренебрежении безопасностью и бегстве капитана.

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