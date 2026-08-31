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НовостиПроисшествия31 августа 2026 13:21

Миллиардер Трабер может потребовать официальное извинение от прокурора

Не исключено, что он захочет воспользоваться правом на реабилитацию по делу об убийстве «хозяина Выборга»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Илья Трабер может потребовать извинений за уголовное преследование. Фото: t.me/moscowcourts

Илья Трабер может потребовать извинений за уголовное преследование. Фото: t.me/moscowcourts

Миллиардер Илья Трабер может потребовать от прокурора официальное извинение после того, как уголовное дело в отношении него прекратили. Об этом пишет «КП-Петербург» со ссылкой на экспертное мнение главы Центра уголовной защиты Евгения Зобова. Напомним, известный бизнесмен около 2,5 месяца провел в СИЗО по громкому обвинению в заказном убийстве «хозяина Выборга» - депутата Александра Петрова, которое произошло в октябре 2020 года. Пару дней назад Трабера отпустили из изолятора «Лефортово» в Москве, он вернулся в Петербург, после чего его уголовное дело прекратили.

- В связи с непричастностью к преступлению, - уточнил «КП-Петербург» адвокат миллиардера Игорь Сочиянц.

Теперь Трабер может воспользоваться правом на реабилитацию, в частности, потребовать извинения от прокурора, обязать СМИ написать о прекращении дела в отношении него, а также запросить компенсацию у государства.

- Неважно, бедный человек или миллиардер. Реалистично Трабер может потребовать возместить ему несколько сотен тысяч рублей, а при наличии убедительных медицинских документов и доказательств серьезного репутационного вреда – примерно один-два миллиона рублей, - цитируют в «КП-Петербург» Евгения Зобова.