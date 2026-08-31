Миллиардер Трабер может потребовать официальное извинение от прокурора

Илья Трабер может потребовать извинений за уголовное преследование. Фото: t.me/moscowcourts

Миллиардер Илья Трабер может потребовать от прокурора официальное извинение после того, как уголовное дело в отношении него прекратили. Об этом пишет «КП-Петербург» со ссылкой на экспертное мнение главы Центра уголовной защиты Евгения Зобова. Напомним, известный бизнесмен около 2,5 месяца провел в СИЗО по громкому обвинению в заказном убийстве «хозяина Выборга» - депутата Александра Петрова, которое произошло в октябре 2020 года. Пару дней назад Трабера отпустили из изолятора «Лефортово» в Москве, он вернулся в Петербург, после чего его уголовное дело прекратили.

- В связи с непричастностью к преступлению, - уточнил «КП-Петербург» адвокат миллиардера Игорь Сочиянц.

Теперь Трабер может воспользоваться правом на реабилитацию, в частности, потребовать извинения от прокурора, обязать СМИ написать о прекращении дела в отношении него, а также запросить компенсацию у государства.

- Неважно, бедный человек или миллиардер. Реалистично Трабер может потребовать возместить ему несколько сотен тысяч рублей, а при наличии убедительных медицинских документов и доказательств серьезного репутационного вреда – примерно один-два миллиона рублей, - цитируют в «КП-Петербург» Евгения Зобова.