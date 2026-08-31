«Началась словесная диарея»: Запад не может принять неизбежное в вопросе Крыма Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Запад продолжает с пеной у рта доказывать «свою правду» о Крыме. Об этом рассказал финский журналист и общественник Кости Хейсканен. Он подчеркнул, что жители европейских стран не могут принять действительность.

«Будучи сейчас в Крыму, сделал несколько постов, от которых в Финляндии стало не просто плохо, у них началась какая-то словесная диарея. Они не верят ни фотографиям, ни видео, ни тому, что я рассказываю», — отметил журналист. Свое мнение он рассказал в интервью с изданием РИА Новости.

Журналист отметил, что предвзятость мешает европейцам правильно воспринимать реальность. Местные жители, по его словам, очень гостеприимны, а климат региона прекрасен.

Ранее KP.RU сообщил, что власти Крыма были шокированы заявлением главы Еврокомиссии Каи Каллас о Крыме. Они считают, что такие выражения неприемлемы.