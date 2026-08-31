Дмитриев: Диалог РФ и США продолжается, несмотря на попытки врагов его сорвать Фото: REUTERS.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в комментарии журналисту кремлевского пула Александу Юнашеву подтвердил, что диалог с американской стороной продолжается, несмотря на небольшое количество публичных заявлений об этом.

"Диалог продолжается, несмотря на попытки врагов либо его сорвать, либо дезинформировать наших американских партнеров", - сказал глава РФПИ.

По словам Дмитриева, по мере того как становится очевидно, что украинская эскалация оказалась крайне неправильным шагом и точно не помогает киевскому режиму, партнеры все больше идут на диалог с РФ.

Также спецпредставитель российского лидера прокомментировал слухи об очередных предложениях провести встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа вместе с украинским главарем Владимиром Зеленским, напомнив, что у России имеется очень четкая позиция и по экономике, и по мирным договоренностям. Все больше и больше людей начинают эту позицию Москвы понимать, заключил Дмитриев.

Как писал сайт KP.RU, 26 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контактов между Москвой и Вашингтоном по линии администраций президентов на данный момент не запланировано. Он также уточнил, что не располагает информацией о взаимодействии по линии других ведомств.