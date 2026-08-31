Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире31 августа 2026 13:15

В Польше заявили о якобы перехвате российских самолетов над Балтийским морем

Косиняк- Камыш заявил, что Польша якобы перехватила самолеты РФ над морем
Авторы (2):
Анна АДАМАЙТЕС
Сергей ЧИКОВ
Косиняк- Камыш заявил, что Польша якобы перехватила самолеты РФ над морем

Косиняк- Камыш заявил, что Польша якобы перехватила самолеты РФ над морем

Фото: REUTERS.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские истребители якобы перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом глава оборонного ведомства написал в своем аккаунте в соцсети Х.

По словам министра, инцидент произошел незадолго до полудня примерно в 30 километрах к северу от населенного пункта Леба, расположенного на побережье Балтики. Польские военные подняли истребители по тревоге и осуществили перехват воздушной цели. Косиняк-Камыш подчеркнул, что нарушения воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

Представители Минобороны России не раз напоминали, что все полёты российской авиации осуществляются в полном соответствии с международными правилами, регулирующими использование воздушного пространства.

KP.RU также писал, что в российском МИД заявили о намерении НАТО полностью изолировать Россию в Балтийском море и подчеркнули, что мечтам альянса не суждено сбыться.