В Польше заявили о якобы перехвате российских самолетов над Балтийским морем

Косиняк- Камыш заявил, что Польша якобы перехватила самолеты РФ над морем Фото: REUTERS.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские истребители якобы перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом глава оборонного ведомства написал в своем аккаунте в соцсети Х.

По словам министра, инцидент произошел незадолго до полудня примерно в 30 километрах к северу от населенного пункта Леба, расположенного на побережье Балтики. Польские военные подняли истребители по тревоге и осуществили перехват воздушной цели. Косиняк-Камыш подчеркнул, что нарушения воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

Представители Минобороны России не раз напоминали, что все полёты российской авиации осуществляются в полном соответствии с международными правилами, регулирующими использование воздушного пространства.

KP.RU также писал, что в российском МИД заявили о намерении НАТО полностью изолировать Россию в Балтийском море и подчеркнули, что мечтам альянса не суждено сбыться.