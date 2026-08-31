Пашинян и Алиев провели переговоры в Бишкеке: стали известны итоги встречи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились в Бишкеке укреплять мир и нормализовать отношения через прямые контакты. Об этом пишет азербайджанское агентство Репорт.

«В ходе встречи Алиев и Пашинян договорились продолжать шаги по дальнейшему укреплению устойчивого мира, продвижению процесса нормализации межгосударственных отношений и усилению связей посредством прямых двусторонних контактов», — так издание пишет о первых итогах переговоров между президентами.

Президент Азербайджана и премьер Армении подчеркнули важность работы комиссий по делимитации госграницы и необходимость продолжения их деятельности в рамках достигнутых договоренностей.

Ранее KP.RU рассказал, что Пашинян должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Бишкеке. Встреча запланирована. Тема переговоров не разглашается, но, вероятно, политики будут обсуждать двусторонние отношения.