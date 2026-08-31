Врач рассказала, кому полезны соленые огурцы

Особенно осторожно к соленьям следует относиться людям с гипертонией. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Соленые огурцы могут быть не только вкусной закуской, но и источником полезных веществ. Однако из-за высокого содержания соли злоупотреблять ими не стоит. Врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева рассказала, кому могут быть полезны соленые огурцы. Об этом пишет aif.ru.

«В одном соленом огурце содержится примерно 2,5 грамма соли, в малосольном вдвое меньше — около 1 грамма. А мы знаем, что Всемирная организация здравоохранения в своих рекомендациях указывает на то, что в сутки нужно употреблять не более 5 г добавленной соли», - отметила эксперт.

По словам Солнцевой, при засолке огурцов происходит ферментация с участием молочнокислых бактерий. Такие продукты могут поддерживать микробиоту кишечника, а клетчатка, содержащаяся в овощах, сохраняется и после засолки. При этом маринованные огурцы менее полезны, поскольку уксус препятствует ферментации, а в маринад часто добавляют сахар.

Особенно осторожно к соленьям следует относиться людям с гипертонией, заболеваниями почек и склонностью к отекам. Не стоит есть их и во время обострения гастрита, холецистита или панкреатита.

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