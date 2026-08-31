Стадо кабанов не может перейти из Финляндии в Россию из-за чумы свиней Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Около ста диких кабанов скопились вдоль восточной границы Финляндии и России, пытаясь попасть на территорию РФ. Как сообщает финский телерадиовещатель Yle, для животных это естественный миграционный маршрут, однако путь им преградили из-за карантинных мер.

На границе предусмотрены специальные ворота для миграции кабанов, но сейчас они закрыты. Причина — вспышка африканской чумы свиней, зафиксированная на финляндской территории. Власти страны пытаются ограничить зону распространения опасного заболевания: диких животных подкармливают, чтобы удержать их в определенных районах, и даже планируют возвести заграждение вокруг очага заражения.

Ранее KP.RU писал, что в конце июля пограничная служба Юго-Восточной Финляндии временно закрыла специальные ворота для миграции диких животных на границе с Россией. Причиной стала вспышка африканской чумы свиней среди кабанов в районе Виролахти, при этом финские вирусологи предположили, что инфекция якобы могла попасть в страну с территории РФ, но доказательств этой версии не привели.