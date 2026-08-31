UnHerd: Европа не выиграет войну против РФ, Москва ее полностью уничтожит Фото: REUTERS.

Предполагаемый вооруженный конфликт с Россией будет чреват Европе тяжелыми последствиями. Об этом написал британский журнал UnHerd.

"Причина, по которой конфликт с Россией так опасен, заключается в ее обширном арсенале ядерного, химического и биологического оружия. По оценкам, в общей сложности у России имеется свыше 5 400 ядерных боеголовок. Для сравнения, у Франции их 290, а у Великобритании — 225", - говорится в публикации.

Издание отметило, что ядерный арсенал РФ может полностью уничтожить всю Западную Европу, и еще много ракет останется. В общем, эту войну Европе не выиграть, подчеркивается в статье.

Журнал указал, что угрозу для мировой стабильности скорее представляет агрессивная риторика евроэлит, в том числе стран Скандинавии, Прибалтики, Британии и ФРГ, которые наиболее склонны к эскалации конфликта.

Как писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин выступил против милитаризации Евросоюза. По словам главы государства, Москва не заинтересована в том, чтобы ЕС превращался в военный блок.

Ранее российский лидер призвал ждущих якобы нападения России на НАТО задать себе один простой вопрос, зачем это нужно Москве. Путин назвал такие разговоры не просто бредом, а сознательной провокацией, чтобы заставить население Европы тратить больше денег на оборону.