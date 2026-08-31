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НовостиПолитика31 августа 2026 13:39

Раскрыта роль Гааги в смерти генерала Младича: его постепенно лишали лекарств

Посол БиГ: Гаага лишала Младича лекарств после отказа его семьи от эвтаназии
Сергей ГАПЧУК
Посол Боснии и Герцеговины (БиГ) в Белграде заявил, что в Гааге стали лишать генерала Радко Младича лекарств после отказа его семьи от эвтаназии.

Посол Боснии и Герцеговины (БиГ) в Белграде заявил, что в Гааге стали лишать генерала Радко Младича лекарств после отказа его семьи от эвтаназии.

Фото: REUTERS.

В Гааге стали лишать генерала Радко Младича лекарств после отказа его семьи от эвтаназии. Об этом ТАСС заявил посол Боснии и Герцеговины (БиГ) в Белграде Александр Враньеш.

"Сын генерала, Дарко, еще до смерти отца публично рассказал об условиях, в которых Гаагский трибунал содержал смертельно больного генерала", - сказал он.

По его словам, Дарко Младич упоминал о скандальном предложении из Гааги, в котором семье предлагалось согласиться на возможность эвтаназии. Когда они категорически отказались, то заметили, что генерала начали лишать лекарств от хронических заболеваний.

Как писал сайт KP.RU, ранее МИД РФ заявил, что Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ), отказывавший генералу Младичу в гуманном обращении, несет полную ответственность за произошедшее с ним.

27 августа стало известно о смерти Младича в возрасте 83 лет. Генерал скончался в центре содержания ООН в Гааге, где отбывал пожизненное заключение.