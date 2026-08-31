Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика31 августа 2026 13:47

Путин рассказал о положительных тенденциях в торговом сотрудничестве с Индией

Путин и Моди проводят переговоры в Бишкеке, президент РФ рассказал о сотрудничестве с Индией
Вениамин ЗАХАРОВ
Путин рассказал о положительных тенденциях в торговом сотрудничестве с Индией

Путин рассказал о положительных тенденциях в торговом сотрудничестве с Индией

Фото: REUTERS.

Торгово-экономическое сотрудничество Российской Федерации и Индии демонстрирует положительные тенденции. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Путин принимает Моди в Зале аксакалов в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. По словам главы государства, товарооборот между странами прибавил более 2%.

Кроме того, на встрече с Моди российский лидер отметил рост туристических обменов между двумя странами. Он заявил, что рост в 2025 году составил 16%.

Ранее сайт KP.RU писал, что встреча лидеров двух государств проходит на полях заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Всего у президента России в Киргизии было запланировано девять двусторонних встреч.