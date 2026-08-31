Путин рассказал о положительных тенденциях в торговом сотрудничестве с Индией Фото: REUTERS.

Торгово-экономическое сотрудничество Российской Федерации и Индии демонстрирует положительные тенденции. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Путин принимает Моди в Зале аксакалов в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. По словам главы государства, товарооборот между странами прибавил более 2%.

Кроме того, на встрече с Моди российский лидер отметил рост туристических обменов между двумя странами. Он заявил, что рост в 2025 году составил 16%.

Ранее сайт KP.RU писал, что встреча лидеров двух государств проходит на полях заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Всего у президента России в Киргизии было запланировано девять двусторонних встреч.