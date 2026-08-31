Си Цзиньпин: Народы неизменно стремятся к миру и развитию

Си Цзиньпин: Народы мира неизменно стремятся к миру Фото: REUTERS.

Общее стремление народов к миру и развитию остается неизменным, несмотря на усиление неопределенности на глобальной арене. Об этом заявил председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Бишкеке.

"На фоне невиданных за столетие стремительных перемен заметно нарастают факторы неопределенности и непредсказуемости, но стремление народов стран нашей планеты к миру, развитию, сотрудничеству и обоюдной выгоде остается неизменным", - сказал китайский лидер.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина прошли в дружеской и конструктивной атмосфере. По его словам, оба политика доверяют друг другу и используют это взаимное доверие для того, чтобы затрагивать в обсуждениях самое сложное.

Напомним, 31 августа российский лидер прибыл в Киргизию для участия в саммите ШОС. На полях мероприятия Путин должен провести несколько двусторонних встреч с представителями разных стран.