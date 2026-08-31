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НовостиПолитика31 августа 2026 13:52

Путин и Моди встретились в Бишкеке: зашел разговор об Украине

Моди предложил Путину обсудить на встрече вопрос Украины
Людмила МИТРОХИНА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин встретились на полях саммита ШОС в Киргизии. Уже известно, о чем говорили лидеры стран. Отмечается, что Моди предложил обсудить вопрос Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.

Подчеркивается, что Индия выступает за то, чтобы решать украинский вопрос мирным путем. Моди заявил, что это нужно всему человечеству.

Напомним, Путин неоднократно говорил, что Москва выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. Но важно, чтобы учитывались интересы России. Первопричины конфликта должны быть разрешены. СВО будет продолжаться в том числе и из-за того, что другая сторона не хочет обсуждать мирное урегулирование конфликта.