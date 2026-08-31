В Москве 14–18 сентября пройдет Форум онкологии и радиотерапии «Ради жизни - FOR LIFE»

Президент Ассоциации онкологов России, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн. Фото предоставлено организаторами мероприятия.

Ведущие специалисты из России и зарубежных стран примут участие в IX Международном Форуме онкологии и радиотерапии «Ради жизни - FOR LIFE». Мероприятие пройдет с 14 по 18 сентября в Центре международной торговли. Его организаторами выступают «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ, Ассоциация онкологов России и Российская ассоциация терапевтических радиационных онкологов.

В этом году форум посвящен 155-летию со дня рождения знаменитого хирурга, ученого и одного из основателей отечественной онкологической школы Петра Герцена. Участников ждет насыщенная программа: за пять дней слушатели познакомятся с новейшими научными достижениями и передовыми технологиями, обсудят сложные клинические случаи, обменяются профессиональным опытом и пообщаются с ведущими экспертами.

«Сегодня онкология развивается беспрецедентными темпами. Однако в основе любого научного достижения по-прежнему остается главная цель - помощь пациенту. Именно поэтому особую ценность представляет открытый диалог, который позволяет совершенствовать медицинскую помощь и повышать качество жизни людей. Именно эти цели ставят перед нами национальные проекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Технологии здоровья». Уверен, что Форум «Ради Жизни - FOR LIFE 2026» станет важным событием для всего профессионального сообщества», - подчеркнул президент Ассоциации онкологов России, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн.