Песков: РФ приветствует усилия любых стран по урегулированию на Украине Фото: Shutterstock.

Россия приветствует усилия любой страны, которая может внести вклад в урегулирование конфликта на Украине. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил "Известиям".

«Мы приветствуем усилия любой страны, которая способна внести какой-то вклад в урегулирование конфликта, но пока киевский режим не склонен, скажем так, подвергаться влиянию каких-то посредников», - сказал Песков.

Как неоднократно заявлял представитель Кремля, Москва сохраняет открытость к переговорам по украинскому конфликту. При этом он отметил, что предпосылок для контактов нет, а Киев и вовсе не хочет заниматься вопросами урегулирования боевых действий.

Как писал сайт KP.RU, в мае текущего года помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что трехсторонние встречи с США и Украиной могут возобновиться после конкретного шага со стороны Киева.