Ведущий Дибров сообщил о договоренностях с бизнесменом Товстиком по поводу детей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью журналистке Ксении Собчак рассказал, почему решил придать огласке свою беседу с бизнесменом Романом Товстиком.

По его словам, они обсуждали исключительно вопросы, связанные с будущим детей его и Полины Дибровой.

Ведущий отметил, что на данный момент считает необходимым открыто проговаривать подобные темы и даже предложил другим публичным людям использовать такой подход. На это Собчак возразила, что на вопросы о личной жизни можно просто отвечать, что это не ваше дело.

"Так можно, но только не мне. А потому что это, к сожалению, это время, а не другое. Это единственный способ! ...Можно оставаться Дибровым и рассказывать, как с Товстиком мы обсуждали будущее наших детей. Только это мы обсуждали!" - сказал он.

Как писал сайт KP.RU, летом прошлого года стало известно, что у Полины Дибровой роман с другом семьи Романом Товстиком, который жил по соседству в загородном поселке на Рублевке. У Товстика тоже есть семья и шестеро детей, одному из которых Полина является крестной матерью. А у Дибровых трое сыновей.