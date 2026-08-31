Русский «ассасин» в пакетах из Серпухова стал отшельником, обидев девушку

Местные жители беспокоятся, что Артем замерзнет в холодное время года. Фото: "Вася на сене"/соцсети

В середине лета жители Серпухова (Московская область) заметили на улицах странного мужчину: он прятал лицо под тканью, обматывал себя мусорными пакетами, не разговаривал с людьми и отвечал на вопросы при помощи бумажки. Прозвали незнакомца русским «ассасином». Как рассказали «КП-Екатеринбург» неравнодушные жители, бродягу зовут Артем Р., ему 34 года, а родом он с Урала. Отшельником он стал добровольно - после того, как обидел девушку.

Одна из неравнодушных жительниц Москвы рассказала «КП-Екатеринбург», что трижды ездила из столицы в Серпухов, чтобы помочь Артему. Однако мужчина каждый раз отказывался от денег и убегал от Евы (Так зовут девушку).

- Когда я отыскала Артема, он написал мне на записке, что принял отшельничество, потому что давно обидел девушку, поэтому он не разговаривает, - рассказала «КП-Екатеринбург» Ева. - Еще он написал, что восемь месяцев жил в Домодедово, где ходил к монахам. На мой вопрос, нужны ли ему деньги, он написал на бумажке: «У вас самих нет денег», записал мой номер и убежал.

На следующий день Ева вернулась в Серпухов, но уже с конвертом, в котором лежали 10 тысяч. Артем, увидев деньги, оттолкнул девушку и написал: «Занимайся своей жизнью».

- Он продолжает спать на земле, не берет теплую одежду. Я боюсь, что он просто замерзнет, когда начнутся холода. Я позвонила на горячую линию «ЛизыАлерт», там мне сказали, что мама Артема отказалась его забирать. Я очень хочу ему помочь, но не знаю как! - негодует девушка.

Отметим, что про загадочного бездомного снял выпуск блогер Сергей Лукьянов. Зрители стали узнавать в бездомном своих пропавших родственников. Так было и с подписчицей Любовью из Тольятти. Женщина прилетела в Серпухов, подумав, что Артем - это ее муж, пропавший два года назад. Однако в Московской области ее постигло разочарование. Женщина улетела обратно в Тольятти, а Артем остался в Серпухове.