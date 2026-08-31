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НовостиПолитика31 августа 2026 14:14

Песков: в Москве по-прежнему готовы принять Зеленского

В Кремле рассказали о позиции России по Украине
Людмила МИТРОХИНА
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS.

В Москве готовы принять главаря киевского режима Владимира Зеленского. В этом плане ничего не изменилось. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент (Владимир) Путин говорил о том, что, если Зеленский хочет переговоров, он может приехать в Москву. Ничего не изменилось», — резюмировал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что если говорить о саммите (трехсторонней встрече — прим.ред), то там можно фиксировать только достигнутые договоренности ранее.

Нужно отметить, что это не первый раз, когда Зеленского приглашают в Москву. Еще несколько месяцев назад в Кремле ответили нелегитимному президенту Украины о том, что если он реально хочет поговорить о мире, то может приехать в Москву.