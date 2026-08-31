ВС РФ поразили склад "DHL Logistic" и центр "Заммлер склад" под Киевом Фото: REUTERS.

Российская армия поразила в Киевской области логистический центр "DHL Logistic" в населенном пункте Погребы. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Среди пораженных целей: ТЛЦ "Заммлер склад" в Борисполе, где распределяли западные поставки для ВСУ; комплекс "DHL Логистик" в Погребах, использовавшийся для хранения дронов и комплектующих к ним...", - говорится в публикации.

Кроме того, в военном ведомстве отметили, что был ликвидирован логистический хаб в Нерубайском, где военные грузы ожидали отправки в порт Одесса.

Как писал сайт KP.RU, 29 августа российские военные поразили в Киеве и Киевской области логистический центр "Фим Сервис", который использовался для хранения комплектующих для украинской крылатой ракеты "Фламинго". Кроме того, был уничтожен логистический центр в Калиновке, где расположен таможенный терминал, использовавшийся для распределения поступающих с Запада грузов военного назначения.