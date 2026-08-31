В райотделе полиции украинского Ровно раздался взрыв, есть погибший Фото: REUTERS.

В Ровно, на западе Украины, в здании районного отдела полиции прогремел взрыв. В результате инцидента один сотрудник правоохранительных органов погиб, а еще трое получили ранения. Об сообщила в понедельник полиция Ровненской области.

"Полиция работает на месте взрыва в административном здании райотдела в Ровно. Пока известно об одном погибшем полицейском. Еще трое правоохранителей получили ранения", — отмечается в официальном Telegram-канале полиции в регионе, где прогремел взрыв.

Полиция сообщает, что на месте взрыва работают экстренные службы. Правоохранители выясняют причины инцидента. О других подробностях случившегося не сообщается.

Ранее KP.RU рассказывал о подобном случае. Тогда в украинском Николаеве прогремел взрыв, пострадали семь полицейских. Инцидент произошел в феврале 2026 года.