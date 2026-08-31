Россиянам рассказали, как улучшить пространственный слух

Простое упражнение поможет развить слух в пространстве. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пространственный слух помогает человеку ориентироваться в окружающей обстановке и выделять нужные звуки среди общего шума. Кандидат биологических наук, научный сотрудник Института физиологии им. И. П. Павлова РАН Варвара Семенова рассказала, какое простое упражнение поможет развить эту способность. Об этом пишет mk.ru.

«Попробуйте расположиться в каком-нибудь насыщенном звуками пространстве и закройте глаза. Попробуйте определить звуковые слои, представив себя центром круга. Определите ближние звуки, более дальние, опишите их максимально подробно, предположив, что может являться их источником», – посоветовала специалист.

По словам Семеновой, пространственный слух позволяет воспринимать звуки вокруг и одновременно выделять среди них наиболее важные. Например, благодаря ему человек может расслышать речь собеседника в шумном кафе или заметить потенциально опасный звук.

Особенно важную роль такая способность играет для незрячих людей. Некоторые из них используют щелканье языком и отражение звука от предметов, чтобы определять окружающее пространство. Часть этих навыков могут освоить и люди с нормальным зрением, регулярно выполняя упражнения с закрытыми глазами.

Ранее аудиолог Никита Дикопольцев рекомендовал тест, который позволяет самостоятельно заметить возможное снижение слуха.