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НовостиЗвезды31 августа 2026 14:35

У Вали Карнавал обнаружили долг перед налоговой: сколько она должна

Блогер Валя Карнавал задолжала налоговой более 260 тысяч рублей
Вениамин ЗАХАРОВ
Блогер Валя Карнавал задолжала налоговой более 260 тысяч рублей

Блогер Валя Карнавал задолжала налоговой более 260 тысяч рублей

Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

У блогера Вали Карнавал (настоящее имя Валентина Карнаухова) появился долг перед налоговой. Об этом сообщает издание Super.

По информации источника, блогер как индивидуальный предприниматель обязана выплатить 260 тысяч рублей 749 рублей 86 копеек.

Ранее появилась информация, что Карнавал отменила свой первый сольный концерт. Изначально выступление блогера сдвинули на полгода, после чего было объявлено, что оно не состоится. Среди причин отмены концерта Карнавал назывались непредвиденные технические неполадки.

Ранее сайт KP.RU писал, что блогер и певица рассказала о проблемах со здоровьем, которые появились у нее после переезда в Москву. По словам Карнавал, за последний год она стала чаще болеть из-за снижения иммунитета.