Один клик вместо рутины

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Профессия учителя всегда считалась одной из самых стрессовых. Но сегодня на помощь педагогам приходят умные платформы. Мы собрали реальные истории учителей, для которых цифровые сервисы стали не обузой, а помощниками в работе.

От мессенджера к цифровой среде

«Работа учителя и классного руководителя - это не только уроки и классные часы, но и постоянное общение с родителями, организация мероприятий, решение множества ежедневных вопросов», - делится Наталья Дутчина, учитель СОШ № 5 г. Майского, Кабардино-Балкарской республики.

Действительно, львиная доля времени педагогов уходит на околообразовательные процессы. Помочь учителям справиться с рутиной могут технологии. Наталья Дутчина рассказывает о своем знакомстве и тестировании новых сервисов в уже хорошо известном учителям Сферуме.

«Больше всего в своей работе я оценила сервис «Опросы». Учителям иногда нужно быстро узнать мнение родителей: выбрать удобное время для родительского собрания или определить дату экскурсии. Раньше ответы приходилось собирать в переписке. Теперь достаточно запустить опрос», - отмечает педагог.

Становится проще контролировать и посещаемость. На смену личным звонкам и сообщениям учителю приходит сервис «Справка в школу». Все уведомления поступают в специальный чат-бот.

Записная книжка учителя

Многие, наверное, помнят толстые записные книжки своих педагогов. Сегодня у учителей есть цифровая альтернатива.

«Мы давно перешли в цифру. Недавно я участвовала в тестировании нового функционала в Сферуме в MAX - сервиса «Напоминатель». Это полномасштабный ежедневник», - рассказывает учитель «Шебекинской СОШ с УИОП» Белгородской области Наталья Гриненко.

Педагог отмечает, что в новом сервисе есть возможность разделить записи на личные и рабочие. Рабочие заметки будут автоматически попадать в «Напоминатель» всем пользователям заданного чата.

«Незаменимая вещь для администрации и классных руководителей! Напомнить о расписании — теперь это пара кликов. Для меня это огромная помощь», - говорит учитель, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями СОШ №11 г. Белгорода Елена Долгих.

Интерактивные уроки

Современные технологии позволяют делать уроки более интересными. В помощь педагогам Сферум уже в начале осени запустит сервис «Викторины» с возможностью создания интерактивных обучающих заданий.

«Элемент соревнования отлично помогает проверить знания и оживить занятие. При этом на подготовку яркой викторины уходят минуты: добавляй вопросы с выбором ответа или открытым ответом, картинки — и готово!», - делится своим опытом тестирования цифрового инструмента Елена Долгих.