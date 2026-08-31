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НовостиПолитика31 августа 2026 14:40

Владимир Путин присвоил Хинганской бригаде связи почетное звание гвардейской

Также почетное наименование "гвардейский" получил 33-й инженерно-саперный полк
Сергей ГАПЧУК
Владимир Путин присвоил Хинганской бригаде связи почетное звание гвардейской

Владимир Путин присвоил Хинганской бригаде связи почетное звание гвардейской

Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 101-й Хинганской бригаде управления и 33-му инженерно-саперному полку. Соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

"Присвоить 101 Хинганской бригаде управления почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 101 гвардейская Хинганская бригада управления", - говорится в тексте документа.

Как писал сайт KP.RU, в апреле этого года глава государства присвоил почетное звание "гвардейская" 14-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны РФ. Почетное наименование было присвоено 14-й армии ВВС и ПВО за массовый героизм, мужество и стойкость личного состава формирования, проявленные во время боевых действий. Указ российского лидера вступил в силу с момент подписания.