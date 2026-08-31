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НовостиОбщество31 августа 2026 14:42

Герой мема с Жириновским «Сафонов, оплатить!» погиб в зоне СВО

Василий Власов сообщил о смерти Александра Сафонова
Вениамин ЗАХАРОВ
Александр Сафонов, герой фразы экс-лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского «Сафонов, оплатить!», погиб в зоне специальной военной операции. Фото: vk.com/id334370

Александр Сафонов, герой фразы экс-лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского «Сафонов, оплатить!», погиб в зоне специальной военной операции. Фото: vk.com/id334370

Александр Сафонов, герой фразы экс-лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского «Сафонов, оплатить!», погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил бывший депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов в своем Telegram-канале.

«28.08 мой друг и товарищ, Александр Сафонов погиб. Многие из Вас его помнят по «Сафонов! Оплатить!». Заключил контракт, пошел на СВО. Воевал четыре года. Саша, прости за всё! За наши споры о политике и за «наши» приколы. Ты был замечательным другом! Самым рассудительным и добрым из нас!», - написал Власов.

Ранее сайт KP.RU писал, что Сафонов ушел на СВО - он являлся командиром штурмового отделения и участвовал в боях за освобождение Константиновки. Бывший помощник Жириновского Сафонов рассказывал, что тот не раз повторял ему, что настоящий боевой характер формируется только в армии.

Видеоролик с Жириновским, который выбирает лекарства и передает их со словами «Сафонов, оплатить!»